Чем закончился дружеский матч Александра Горяинова 24 мая 2018 г. автор: Николай Коперник 0 0

23 мая в Харькове на стадионе «Металлист» состоялся прощальный матч легендарного голкипера харьковской футбольной команды и тренера вратарей «Металлисту 1925» Александра Горяинова.

На поле вышли две звездные команды футболистов: сборная Александра Горяинова против сборной футбольных звезд Украины. Среди игроков команды Горяинова, которую возглавил многолетний тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич, – Андрей Березовчук, Эдмар, Марко Девич, Александр Рыкун (который особенно выделялся своей комплекцией)...



Среди игроков сборной звезд (тренер Михаил Фоменко) – Андрей Пятов, Александр Хацкевич, Максим Шацких, Андрей Воробей...



Кстати, весьма известный болельщикам по «Металлисту» Милан Обрадович (ныне – помощник главного тренера сборной Сербии), который специально собирался прилететь в Харьков и поздравить друга Александра, а заодно посмотреть на комплекции некоторых футболистов (в частности, Рыкуна), так и не появился на поле. Видимо, был поражен.



Матч действительно был не то чтобы общительным, а дружественным. И во многом неформальным и неформатным – и арбитр Анатолий Абдула (который судит матчи исключительно Премьер-лиги), и другие участники футбольного шоу делали «скидку» на жесткость футбольных правил. Даже Андрей Пятов, которого не просто обыграть, пошел на «поддавки», когда забивал пенальти сын Александра Горяинова Алексей. Однако, стоит, заметить, дальше таких поблажек от Пятова не было.



Конечно, дружеская встреча была в целом и вобщем прописана заранее (и этого никто не скрывает – и в данном случае здесь нет ничего плохого), и завершилась с дружеским счетом 1:1.