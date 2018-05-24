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В Харькове задержали «медвежатников»

В Харькове задержали «медвежатников»
В совершении двадцати квартирных краж в Шевченковском районе Харькова подозревают троих рецидивистов.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники задержаны. Сейчас они содержатся в следственном изоляторе Харькова.

С начала февраля в Шевченковский отдел полиции поступали заявления от местных жителей о том, что их дома обокрали неизвестные. Во всех случаях воры попадали в помещения путем взлома замка на входной двери.

Обращения граждан были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники отдела полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержали трех ранее судимых харьковчан в возрасте от 46 до 49 лет. По месту жительства мужчин следователь изъял часть похищенного имущества. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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