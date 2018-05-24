Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 24 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 24.05.18 г.



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №8, стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №1, стояк) до 17:00 24.05.18 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №8, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №9, стояк) до 20:00 24.05.18 г.



Новобаварский район:

пер. Титаренковский, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24, 26, 28, ул. Пермская, 15, 17, 19, 23, 25, 27 до 20:00 24.05.18 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 262 (п. №2) до 20:00 24.05.18 г.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 (п. №3) до 17:00 24.05.18 г.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 17:00 24.05.18 г.; пр. Славы, 11 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 21 (п. №1, стояк) до 20:00 24.05.18 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 74 (п. №5) до 17:00 24.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, ул. Клочковская, 61/63, пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 18 до 20:00 24.05.18 г.