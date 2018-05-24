Украина

  • 136
    •  / 

В Украине проходит ВНО по украинскому языку и литературе

В Украине проходит ВНО по украинскому языку и литературе
Сегодня, 24 мая, проходит внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.
Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, на выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104.

Тест ВНО по украинскому языку состоит из трех частей:

•Часть 1 содержит 33 задания различных форм;

•Часть 2 «Украинская литература» содержит 24 задания разных форм;

•Часть 3 «Собственное высказывание» содержит одно задание открытой формы. Ответ на это задание записывается в бланке ответов Б.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2344 грн
100 USD 2608.15 грн
100 EUR 3053.63 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи