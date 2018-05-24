В Украине проходит ВНО по украинскому языку и литературе 24 мая 2018 г. источник 0 0

Сегодня, 24 мая, проходит внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, на выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104.



Тест ВНО по украинскому языку состоит из трех частей:



•Часть 1 содержит 33 задания различных форм;



•Часть 2 «Украинская литература» содержит 24 задания разных форм;



•Часть 3 «Собственное высказывание» содержит одно задание открытой формы. Ответ на это задание записывается в бланке ответов Б.