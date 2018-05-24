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Сегодня в Украине откроют Бескидский тоннель: что нужно знать

Сегодня в Украине откроют Бескидский тоннель: что нужно знать
В Украине сегодня, 24 мая, откроют один из самых масштабных инфраструктурных проектов за последние 15 лет - двухпутный Бескидский железнодорожный тоннель, который является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в ЕС.
В этом направлении идет более 60% транзитных грузов в страны Западной и Центральной Европы.

Новый тоннель построен всего в 22 м от старого, который действовал еще со времен Австро-Венгерской империи. Длина нового тоннеля составляет более 1700 метров, таким образом он является вторым в Украине после Лутугинского, в Луганской области. Его максимальная глубина – 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

Существующий Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород – Львов). Это ключевая точка, связывающая с Европой транспортные коридоры, идущие из России.

Старый тоннель был построен в 1886 году при императоре Франце Иосифе I. Он должен был служить переходом из восточных регионов Австро-Венгрии в Центральную Европу и связывать Закарпатье с украинскими землями, находившимися под властью империи.

Во время Второй мировой войны тоннель повредили венгерские войска, однако в 1946-м его восстановили. Также его реконструировали в 1956 году, когда проводили электрификацию железнодорожной линии.

Со временем, как любое сооружение, тоннель исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Из-за деформации грунта и разрушения дренажной системы в тоннель начали попадать грунтовые воды, а зимой ситуация усугублялась – из старого тоннеля каждый день вывозили до 15 тонн льда.

Из-за угрозы безопасности движению поездов в начале 2000-х годов тогдашний министр транспорта Георгий Кирпа инициировал строительство нового Бескидского тоннеля. Однако проектирование строительства началось только в 2011 году, а работы – в 2013.

Старый тоннель сохраняется как составная часть комплекса нового тоннеля. В частности, он будет использоваться как рабочая штольня по обслуживанию нового тоннеля, а также для эвакуации людей в случае аварийных ситуаций.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля оценивается почти в 2,2 млрд грн. Проект реализовался на кредитные средства, предоставленные Украине Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Использование финансов и весь процесс работ контролировался австрийской компанией D2 Consult, выигравшей тендер ЕБРР. В условиях соглашения с кредиторами отмечается, что без подписи австрийского контролера на строительство не выделяется ни копейки.

Строительством тоннеля занимались отечественные компании. Так, основные строительные работы, а именно пробивание и бетонирование тоннеля, и его гидроизоляцию, выполняла компания "БА Интерстроймонтаж Украина", выигравшая тендер в 2011 году. Весь объем строительных работ подрядчик закончил осенью 2017 года, и тогда работами занялись подразделения "Укрзализныци". Они обустраивали земляное полотно на подходах к новому тоннелю, укладывали верхнее строение пути, сейчас проводят монтаж линии электропередачи и связи.

В прошлом веке Бескидский тоннель служил стратегическим переходом для советских железных дорог. Ведь через него проходила половина пассажирских и грузовых перевозок, пересекавших западные границы СССР.

Сейчас транспортный коридор имеет стратегическое значение для Украины, так как 60% перевозок через западную границу страны осуществляется через него. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсман тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.

По данным "Укрзализныци", новый тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час против нынешних 25 пар. А максимальная скорость поездов вырастет с 40 км в час до 60-70 км в час. Таким образом, пуск туннеля позволит Украине в несколько раз увеличить объем транзитных и внутренних железнодорожных перевозок.

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