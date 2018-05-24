Украина

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Пассажиры поездов смогут узнать онлайн о наличии кондиционера в вагоне

Пассажиры поездов смогут узнать онлайн о наличии кондиционера в вагоне
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удобства пассажиров добавила в систему онлайн-продажи билетов опцию информирования о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.
Как сообщила пресс-служба госкомпании, теперь об этом пассажиры могут узнать еще на этапе приобретения билетов в онлайн-системе.

«Теперь в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, имеется ли именно в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть. Эта информация будет указана и в приобретенном билете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая опция актуальна для региональных поездов и поездов дальнего следования.

«Укрзалізниця» внедрит бесконтактную оплату за проезд


«Уже на этапе выбора места в поезде пассажир четко может понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать», - сообщили в пресс-службе.

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