Пассажиры поездов смогут узнать онлайн о наличии кондиционера в вагоне

Как сообщила пресс-служба госкомпании, теперь об этом пассажиры могут узнать еще на этапе приобретения билетов в онлайн-системе.
«Теперь в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, имеется ли именно в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть. Эта информация будет указана и в приобретенном билете», - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая опция актуальна для региональных поездов и поездов дальнего следования.
«Уже на этапе выбора места в поезде пассажир четко может понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать», - сообщили в пресс-службе.