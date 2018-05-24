Папа Римский встретился с украинскими военными 24 мая 2018 г. источник 0 0

Глава католической церкви, Папа Римский Франциск встретился с украинскими военными в Ватикане, на площади Святого Петра.

"23 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит Господа, чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогую украинскую землю", – сообщает посольство Украины при Святом Престоле.







Также отмечается, что по завершении аудиенции, украинские военные имели возможность лично поприветствовать понтифика.