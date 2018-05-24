Мир

  • 109
    •  / 

Папа Римский встретился с украинскими военными

Папа Римский встретился с украинскими военными
Глава католической церкви, Папа Римский Франциск встретился с украинскими военными в Ватикане, на площади Святого Петра.
"23 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит Господа, чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогую украинскую землю", – сообщает посольство Украины при Святом Престоле.



Также отмечается, что по завершении аудиенции, украинские военные имели возможность лично поприветствовать понтифика.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2344 грн
100 USD 2608.15 грн
100 EUR 3053.63 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи