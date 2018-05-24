Политика

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В ПАСЕ требуют освобождения Олега Сенцова

В ПАСЕ требуют освобождения Олега Сенцова
Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
«Господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, – говорится в его сообщении, размещенном на сайте ПАСЕ. – Десять дней назад он начал бессрочную голодовку, и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений».

Олег Сенцов объявил голодовку


Варейкис напомнил о резолюции ПАСЕ, одобренной в начале этого года на основе его доклада. В документе содержится призыв к освобождению всех украинских заключенных, удерживаемых и заключенных в России и аннексированом Крыму, а также к наблюдению за их состоянием здоровья и условиями содержания независимыми международными наблюдателями.

Участники АТО и деятели культуры призвали цивилизованный мир поддержать Олега Сенцова


Также докладчик отметил, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на «политически мотивированной основе».

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