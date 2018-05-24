Крым

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В Крыму заявили о строительстве двух технопарков

В Крыму заявили о строительстве двух технопарков
В аннексированном Крыму россияне затеяли новое строительство. В Керчи оккупанты планируют построить два технопарка.
Как сообщила так называемый заместитель министра экономического развития аннексированного Крыма Светлана Сирота, под создание технопарков предполагается отвести две промышленные площадки площадью 3,5 и 3,7 га.

"Один из технопарков войдет в состав судостроительного кластера. На территории такого парка может быть инжиниринговый центр, лаборатории, коворкинг и другие объекты", - говорится в сообщении.

Специализация второго технопарка, по ее словам, пока в разработке.

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