В Крыму заявили о строительстве двух технопарков 24 мая 2018 г. источник 0 0

В аннексированном Крыму россияне затеяли новое строительство. В Керчи оккупанты планируют построить два технопарка.

Как сообщила так называемый заместитель министра экономического развития аннексированного Крыма Светлана Сирота, под создание технопарков предполагается отвести две промышленные площадки площадью 3,5 и 3,7 га.



"Один из технопарков войдет в состав судостроительного кластера. На территории такого парка может быть инжиниринговый центр, лаборатории, коворкинг и другие объекты", - говорится в сообщении.



Специализация второго технопарка, по ее словам, пока в разработке.