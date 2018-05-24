Украина

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«Укравтодор» объявил электромобили угрозой

«Укравтодор» объявил электромобили угрозой
Электромобили являются единственной угрозой для наполнения дорожного фонда "Укравтодора".
Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, подчеркнув, что фонд государственного агентства наполняется за счет акциза на топливо.

"В этом году это 50% от акциза, в 2019 году - 75%, а в 2020 году - 100%. Известно, что акцизный сбор возрастает", - сказал он.

"Единственной угрозой для наполнения дорожного фонда могут быть электромобили: если их количество будет расти, то нужно будет искать другие источники наполнения фонда. Но сейчас финансирование является постоянным", - заявил Новак.

Среди других источников финансирования рассматриваются оплаты от проезда грузовиков, штрафы за их перегрузки.

"Поэтому вводим электронную систему взвешивания грузовиков во время движения. Есть проблема с перегруженными грузовиками и есть проблема с безопасностью транспорта и профессионализмом представителей безопасности на транспорте. Поэтому сейчас надо думать над подготовкой системы штрафов и введением электронной системы", - рассказал Новак.

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