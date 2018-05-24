Происшествия

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Под Харьковом нашли труп в канализации

Под Харьковом нашли труп в канализации
Тело неизвестного в канализационном колодце по месту жительства обнаружила 80-летняя жительница Мерефы. Женщина сообщила о происшествии в полицию.
Эксперты обнаружили на теле мужчины колото-резаное ранение грудной клетки. Погибшим оказался 44-летний житель поселка Южный.

Оперативники задержали подозреваемого – 51-летнего жителя Мерефы. Гражданин ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и нарушением правил дорожного движения. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

По словам мужчины, около двух недель назад он познакомился с потерпевшим и пригласил его к себе в гости. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора. В результате хозяин схватил металлический предмет и нанес своему оппоненту удар в грудь. Затем, чтобы скрыть следы преступления, сбросил тело в канализационный колодец своей соседки, которая временно проживала в доме.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Гражданин задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

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