Обнародован новый санкционный список Украины против РФ 24 мая 2018 г. источник 0 0

На сайте президента Украины появился обновленный список персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые Украина ввела против России согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года и указу президента от 14 мая 2018 года.

В него входят 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. Год назад назад в санкционных списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.



Так, под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попал ряд российских и украинских средств массовой информации. В их числе - "РИА Новости Украина" (ООО "Интерселект", rian.com.ua), "Экономические известия" (ООО "Медиа инновейшн груп", eizvestia.com), "Украинский бизнес портал" (ООО "Украинский бизнес портал", ubp.com.ua)



Под санкциями также находится целый ряд российских средств массовой информации, в том числе Общественное телевидение России, РЕН-ТВ, "5 канал", сайты "России сегодня" ("РИА Новости", "Спутник", "Прайм" и др.), радио "Вера", ТНТ, "Звезда", сайты ВГТРК, сайты "РТР-Планета" (Вести.RU, Россия 1 и др.), сайты "Первого канала", НТВ и другие.



Санкции предусматривают в том числе блокирование интернет-провайдерами доступа к попавшим под санкции сайтам.



Кроме того, впервые попал под санкции беглый олигарх Сергей Курченко. Данные санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращение выводу капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно данному закону.



Также Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и др.



Санкции вводятся на срок три года.



Напомним, 2 мая на заседании СНБО было принято решение привести украинские санкции против России в соответствеи с решениями правительств США и стран Европейского союза.



Санкции были введены по инициативе Кабинета Министров, Службы безопасности Украины, Национального банка на 3 года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в аннексированном Россией Крыму в рамках выборов Президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.



Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и тому подобное.



Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.