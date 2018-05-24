В Харьковской области будут судить фермера за замозахват 24 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лозовская местная прокуратура направила в Барвенковский районный суд обвинительный акт по факту самовольного занятия государственных земель.

В мае прошлого года 42-летний мужчина без правоустанавливающих документов засеял подсолнечником земельный участок вблизи населенного пункта.



При этом фермер якобы считал, что земли резервного фонда государственной собственности площадью 106 га является бесхозными, поскольку давно не обрабатывались.



Своими действиями он нанес государству более 150 тыс грн вреда. Свою вину в содеянном подозреваемый признал в полном объеме.



Прокуратура также направила в суд иск о возмещении убытков. Сейчас он находится на рассмотрении суда, сообщили в областной прокуратуре.