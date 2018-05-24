Сотрудникам харьковских предприятий-должников выплатили часть зарплаты

Об этом шла речь на заседании областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам, сообщили в ХОГА
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По данным мониторинга, в области в течение мая текущего года уменьшены долги по выплате заработной платы на 12 предприятиях-должниках на общую сумму 3,1 млн грн и ликвидированы долги на 3 предприятиях на сумму 3,4 млн грн, а именно: на ПАО «Харьковский подшипниковый завод» - на сумму 2,1 млн грн, ГП «ЧАРЗ» в сумме – 1,2 млн грн и ОАО «Научно-производственное предприятие «Система» - 81,3 тыс. грн.
На заседании комиссии рассмотрено состояние дел по погашению долгов на ГП «Харьковский завод транспортного оборудования», ОАО «Харьковский подшипниковый завод», ОАО «Харьковский станкостроительный завод», ПАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» и ООО «Украинская литейная компания».
По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов.