Экономика

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Сотрудникам харьковских предприятий-должников выплатили часть зарплаты

Сотрудникам харьковских предприятий-должников выплатили часть зарплаты
В мае 2018 года в Харьковской области уменьшены долги по выплате заработной платы на 12 предприятиях.
Об этом шла речь на заседании областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам, сообщили в ХОГА.

По данным мониторинга, в области в течение мая текущего года уменьшены долги по выплате заработной платы на 12 предприятиях-должниках на общую сумму 3,1 млн грн и ликвидированы долги на 3 предприятиях на сумму 3,4 млн грн, а именно: на ПАО «Харьковский подшипниковый завод» - на сумму 2,1 млн грн, ГП «ЧАРЗ» в сумме – 1,2 млн грн и ОАО «Научно-производственное предприятие «Система» - 81,3 тыс. грн.

На заседании комиссии рассмотрено состояние дел по погашению долгов на ГП «Харьковский завод транспортного оборудования», ОАО «Харьковский подшипниковый завод», ОАО «Харьковский станкостроительный завод», ПАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» и ООО «Украинская литейная компания».

По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов.

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