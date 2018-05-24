Общество

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Студенты из Харькова выиграли в престижном конкурсе и посетят Германию

Студенты из Харькова выиграли в престижном конкурсе и посетят Германию
23 мая благотворительный Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского образовательного проекта «Железнодорожник 2018», который он инициировал для талантливой украинской молодежи.
На торжественной пресс-конференции в Киеве были оглашены имена победителей конкурса, которые уже в сентябре посетят ведущий транспортный форум InnoTrans 2018 в Берлине. Среди них оказались 13 студентов из Харькова – 10 учащихся Украинского государственного университета железнодорожного транспорта и 3 представителя харьковского Национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



В целом в проекте приняли участие 950 студентов из 23 железнодорожных и транспортных вузов страны. «Железнодорожник 2018» длился три месяца и состоял из двух этапов: конкурсанты проходили комплексное тестирование по техническим дисциплинам, теории и истории железнодорожной сферы, а в финале конкурса защищали собственные проекты перед экспертами отрасли.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников вручил молодым железнодорожникам сертификаты на посещение выставки в Германии. В своем приветственном слове он отметил, что финалисты оказались очень сильными, подготовили перспективные и оригинальные наработки, в связи с чем организаторы конкурса приняли решение увеличить количество заявленных призовых мест в конкурсе из тридцати до семидесяти.



– Проект «Железнодорожник» проводится Фондом третий раз. Уровень подготовки конкурсантов и качество их работ постоянно растут. Мы решили наградить поездкой на InnoTrans всех нынешних финалистов, каждый из них достоин победы. На выставке молодые специалисты увидят все достижения отрасли, которые есть в мире на сегодняшний день – самые современные скоростные поезда, пассажирские и грузовые вагоны от гигантов Alstom, Pendolino, Bombardier Transportation GmbH, Siemens AG, PESA Bydgoszcz, Škoda Transportation, Hyundai Motor Company и многое другое. Полученный в поездке опыт студенты обязательно применят в родной Украине, – рассказал Борис Колесников.

В жюри конкурса «Железнодорожник» вошли: заслуженный работник транспорта, директор «Института транспортных стратегий» Алексей Кривопишин; замдиректора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении «Укрзалізниці» Александр Красноштан; заместитель министра инфраструктуры 2014-2015 гг., советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава. Эксперты транспортной отрасли отметили высокий уровень подготовки украинских студентов, а также новаторский подход к стратегиям и бизнес-идеям, которые они презентовали в финале.

– Я очень рад, что победил, наконец-то смогу посетить всемирную выставку железнодорожного транспорта, на которой собраны все мировые передовые технологии в этой сфере. Это будет очень большой толчок для моей карьеры в будущем, я буду понимать, с чем мне работать. Огромное спасибо Борису Викторовичу за принятое им решение отправить на форум всех ребят, которые оказались в финале. В два раза больше молодых специалистов будут перенимать опыт старших коллег в Берлине, – отметил победитель проекта «Железнодорожник 2018» Олег Косарев из Украинского государственного университета железнодорожного транспорта (Харьков).



Победители конкурса посетят выставку InnoTrans 2018 с 19 по 21 сентября. Там они побывают у экспозиций известных мировых производителей, пройдут мастер-классы у специалистов, прослушают лекции и семинары по развитию отрасли.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова в нынешнем учебном году реализует семь образовательных проектов для студентов – «Агро», «Пищевые технологии», «Авиатор», «Архитектор», «Морское дело», «Железнодорожник» и «Программист» с поездками победителей на профильные форумы по всему миру.

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