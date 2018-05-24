Студенты из Харькова выиграли в престижном конкурсе и посетят Германию 24 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

23 мая благотворительный Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского образовательного проекта «Железнодорожник 2018», который он инициировал для талантливой украинской молодежи.