Как выпускникам из Крыма поступить в украинские вузы 24 мая 2018 г. источник 0 0

В 35 учреждениях высшего образования Украины с 4 июня стартует вступительная кампания для выпускников из аннексированного Крыма.

Как рассказала представитель фонда «Открытая политика» Инна Коваль, для поступления крымчанам не нужен ни украинский паспорт, ни результаты внешнего независимого оценивания.



«4 июня стартует вступительная кампания для крымчан, в этот день начинают работу образовательные центры «Крым - это Украина» при 35 украинских вузах. Крымчане могут приехать, заполнить образовательную декларацию, сдать украинский язык и историю Украины, один профильный предмет и стать студентом украинского вуза или профтехучилища», - рассказала Коваль на брифинге в Киеве.



По ее словам, основными барьерами на пути получения образования на материковой Украине является российская пропаганда, психологическое давление со стороны оккупантов и незнание украинского языка.



«В Крыму присутствует российская пропаганда, дети и родители не имеют доступа к информации об условиях получения такого образования, возможности получать образование дистанционно... в этом году дети, которые заканчивают 9 класс, уже не изучают украинский язык и историю Украины», - сказала Коваль.



По ее данным, в прошлом году Украина предоставила для крымчан 2,6 тысяч квот на обучение в учреждениях высшего образования, но поступили только 204 человека.



«В Минобразования заверили, что в этом году также будет не меньше 2,5 тысяч квот. Крымчане, приезжайте с 4 июня по 20 июля и гарантировано поступите в украинские вузы», - подчеркнула представитель фонда.



Она также сообщила о том, что на сайте «Доступна освіта» содержится вся информация по вступительной кампании и материалы по подготовке к экзаменам.