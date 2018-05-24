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В Харькове зафиксирован случай дирофиляриоза

В Харькове зафиксирован случай дирофиляриоза
Случай дирофиляриоза выявлен у больного, который 23 мая обратился за медицинской помощью к врачу-инфекционисту КУЗ «Харьковская городская поликлиника №26».
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, больной рассказал, что гельминт самостоятельно удалился из припухлости внутренней поверхности предплечья правой руки.

"Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории ГУ "Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины" и определена как Dirofilaria repens длиной 15 см", - отметили в лабцентре.

Больной сообщил, что часто находился в частном секторе, где отмечал укусы комаров. По месту жительства мужчины специалисты провели эпидемиологическое обследование, введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

По официальным данным, это второй случай дирофиляриоза в области с начала года.

Дирофиляриоз – это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо:
  • следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;
  • ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров;
  • ставить противомоскитные сетки на окна и двери;
  • уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях;
  • использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.

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