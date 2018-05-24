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Харьковчанин чуть не убил соседку за замечание

Харьковчанин чуть не убил соседку за замечание
Харьковская местная прокуратура №4 готовит в суд ходатайство об избрании меры пресечения для ранее судимого за корыстное преступление 20-летнего харьковчанина, который по версии следствия, набросился на 80-летнюю соседку с ножом.
Установлено, что соседка встретила молодого человека на лестничной площадке. Она попросила его, чтобы он не приводил в подъезд своих друзей, которые оставляют после себя шприцы и ампулы. Между ними возникла перепалка. Парень разозлился, и когда бабушка ушла к себе домой, ворвался за ней и несколько раз ударил женщину лезвием от кухонного ножа в шею, грудь и живот и начал требовать деньги. Женщина отдала злоумышленнику все свои сбережения. Мужчина забрал деньги и пошел домой. Орудие убийства выбросил из окна своей квартиры.

Раненой бабушке удалось позвонить сыну и попросить о помощи. Он приехал к маме, вызвал скорую помощь и полицию. Злоумышленника задержали «по горячим следам».

Сейчас пострадавшая в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по факту разбоя и покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений (ч.4 ст. 187, ч.2 с. 15 п.6 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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