Международная следственная группа обвинила в катастрофе MH17 российских военных (фото, видео)

Международная следственная группа обвинила в крушении самолета Malaysia Airlines, сбитого в Донецкой области 17 июля 2014 года, российских военнослужащих.

Как сообщает The Daily Telegraph, международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс "Бук", из которого сбили малайзийский "Боинг" под Донецком, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования "Бука" из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года.Следственная группа установили, что "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 машин и шести "Буков".Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях. Они установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска. Следователи объяснили обилие фотографий и видео в соцсетях тем, что во время движения конвоя по некоторым дорогам движение по встречной полосе останавливалось.Отличительные черты «Буков», принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области.Следственная группа отметила, что техника пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады. Лишь одна военная машина пронумерована тройкой."53-я бригада входит в состав вооруженных сил России", - заявил на пресс-конференции руководитель полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.Первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук также сообщил, что совместной следственной группе удалось установить, что "Бук", которым был сбит лайнер, не просто был произведен в России, а находился на вооружении действующих вооруженных сил РФ."Сегодня состоялось знаменательное событие в этом расследовании, ведь совместная следственная группа официально заявила, что «Бук», которым 17 июля 2014 был сбит рейсовый пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, не просто было произведен в России, как заявлялось ранее. Данная самоходная огневая установка на момент выстрела, повлекшего гибель 298 человек, находилась на вооружении вооруженных сил РФ. А именно, - принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде города Курск. То есть, это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, не было приобретено и доставлено на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный национальный прокурор Нидерландов четко заявил, что из российского оружия, которое было доставлено на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету Малазийских авиалиний. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд", - отметил Сторожук.Кроме того, по его словам, следствие пришло еще к одному важному выводу. Сторожук процитировал Генпрокурора Нидерландов, который заявил, что "следствие не может опираться на данные российских властей по этому вопросу"."То есть информацию об использовании российскими властями оружия российских вооруженных сил на территории Украины, которую она отказалась предоставить официально совместной следственной группе в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН но активно продвигает через свои СМИ, отныне официально назвали сомнительной. Думаю это достаточно серьезный сигнал к средствам массовой информации, которые будут продолжать опираться на заявления России по этому вопросу и тиражировать сообщения подобного содержания", - подчеркнул замгенпрокурора.Также, по мнению Сторожука отныне любые манипуляции относительно возможной вины украинской стороны должны быть прекращены.Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" - боевики "ДНР" приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК - 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда - на Донбасс.Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса "земля - воздух", выпущенной из установки "Бук".Кремль же распространил восемь ложных версий крушения МН17, в которых обвинял Украину.