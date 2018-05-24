По Бексидскому тоннелю в Карпатах проехал первый поезд

В ходе торжественного запуска Порошенко проехал по тоннелю в поезде.
"Бескидский тоннель, который мы открываем, является самым большим инфраструктурным проектом за последние десятилетия. Разговоры о строительстве велись с 1998 года. Но мы его построили за четыре года. Благодаря усилиям подрядчиков, строителям, сделали это на семь месяцев раньше", - сказал Порошенко.
Он отметил, что для Украины этот тоннель имеет большое значение.
"Шестьдесят процентов экспортного потока, который перевозится железной дорогой, идет через тоннель. Старый тоннель был в аварийном состоянии и мог в любое время закрыться. Он пропускал 40-45 поездов. Новый тоннель - более 100. Скорость была 20-40 километров в час. В новом – 60 километров в час", - сказал президент.
Порошенко подчеркнул, что тоннель является символом сотрудничества "Укрзализныци", украинской власти, ЕБРР и ЕИБ.
"Объединив усилия, мы продемонстрировали, что в условиях войны мы можем делать масштабные проекты
. Почти 3 миллиарда гривень было инвестировано в этот проект", - сказал он.