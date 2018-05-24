По Бексидскому тоннелю в Карпатах проехал первый поезд 24 мая 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петро Порошенко открыл новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением.