Украина

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По Бексидскому тоннелю в Карпатах проехал первый поезд

По Бексидскому тоннелю в Карпатах проехал первый поезд
Президент Украины Петро Порошенко открыл новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением.
В ходе торжественного запуска Порошенко проехал по тоннелю в поезде.

"Бескидский тоннель, который мы открываем, является самым большим инфраструктурным проектом за последние десятилетия. Разговоры о строительстве велись с 1998 года. Но мы его построили за четыре года. Благодаря усилиям подрядчиков, строителям, сделали это на семь месяцев раньше", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для Украины этот тоннель имеет большое значение.

"Шестьдесят процентов экспортного потока, который перевозится железной дорогой, идет через тоннель. Старый тоннель был в аварийном состоянии и мог в любое время закрыться. Он пропускал 40-45 поездов. Новый тоннель - более 100. Скорость была 20-40 километров в час. В новом – 60 километров в час", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что тоннель является символом сотрудничества "Укрзализныци", украинской власти, ЕБРР и ЕИБ.

"Объединив усилия, мы продемонстрировали, что в условиях войны мы можем делать масштабные проекты. Почти 3 миллиарда гривень было инвестировано в этот проект", - сказал он.

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