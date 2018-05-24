В США рассказали подробности подготовки масштабной кибератаки в Украине 24 мая 2018 г. источник 0 0

Эксперты компании Cisco, которая занимается кибербезопасностью, предположили, что российские хакеры планировали осуществить масштабную кибератаку в Украине 28 июня, когда страна празднует День Конституции.

Как сообщает Reuters, специалисты отследили тенденцию, что некоторые из самых масштабных кибератак в Украине были совершены во время праздников или за несколько дней до них.



Несмотря на то, что зараженные устройства были обнаружены как минимум в 54 странах, Cisco выяснила, что целью хакеров была именно Украина, после резкого увеличения случаев заражения в стране 8 мая, сказал исследователь Cisco Крейг Уильямс.



Специалисты с большой вероятностью уверены, что за подготовкой кибератаки стоит российское правительство.



По сообщению Cisco, вредоносное ПО включает модуль, выводящий из строя промышленные сети, в частности отвечающие за управление энергосистемами. VPNFilter заражает маршрутизаторы и подключенные к интернету устройства хранения данных в домашних офисах и небольших конторах, однако все зараженные устройства вместе могут быть использованы для осуществления скоординированных атак более крупных целей, сказал Уильямс.



Вирус предусматривает функцию самоуничтожения, которая позволяет хакерам удалить вредоносное и другое программное обеспечение на зараженных устройствах, таким образом выводя их из строя, сказал он. Название VPNFilter происходит от директории, которую создает вирус для того, чтобы прятать файлы на зараженных устройствах.



Федеральное бюро расследований (ФБР) США заблокировало сервер, который управлял сетью из 500 тысяч зараженных компьютеров, вероятно, чтобы осуществить кибератаку в Украине в следующем месяце.