Происшествия

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В Дергачах из-под земли откопали рабочего

В Дергачах из-под земли откопали рабочего
Рабочего засыпало землей по грудь на одном из частных предприятий в Дергачах.
Сообщение о произошедшем ЧП поступило в Службу спасения сегодня, 24 мая, в 10:44.

Уже через три минуты на место вызова прибыл спасательное подразделение. Было установлено, что в яме глубиной в 3 метра находится 56-летний мужчина. Пострадавший отметил, что не может двигаться, так как его ноги зажаты слоем земли и бытовым мусором.

Спасатели в первую очередь откопали ногу. Затем с помощью пожарного пояса с карабином пострадавшего зафиксировали и спасательной веревкой вытащили из завала. Мужчину транспортировали в скорую для дальнейшего оказания помощи, сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области.

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