Как изменились правила ввоза в Украину автомобилей с литовскими номерами 24 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская таможня ГФС с учетом информации, изложенной в письме Министерства иностранных дел Украины от 26.04.2018 №51 / 14-549 / 1-1289 (далее - письмо МИД), информирует о следующем.

В настоящее время подавляющее большинство транспортных средств личного пользования, ввозимых в Украину гражданами Украины из Литовской Республики, регистрируется на литовские компании и формально является собственностью таких компаний. При этом гражданам Украины предоставляется доверенность на право использования такого транспортного средства и другие документы, которые якобы подтверждают, что соответствующее лицо работает на литовскую компанию.



По изложенной в письме МИД информации, на авторынках Литвы за небольшую плату можно зарегистрировать автомобиль на подставную фирму, получить доверенность на право использования автомобиля и другие «подтверждающие» документы.



В то же время, в соответствии с литовским законодательством, а именно пунктом 5 статьи 57 Закона Литовской Республики «О статусе иностранцев», иностранные граждане, работающие в литовских компаниях, обязаны получить разрешение на работу в компетентных органах Литвы, даже в тех случаях, когда иностранец работает на литовскую компанию дистанционно, не находясь на территории Литвы.



На практике такое разрешение получает литовская компания-работодатель в бирже труда Литвы. При этом работодатель обязан также заключить с иностранным гражданином трудовой договор, который должен быть зарегистрирован на бирже труда Литвы в течение двух месяцев со дня получения разрешения на трудоустройство иностранца.



Таким образом, при ввозе в Украину транспортных средств личного пользования с литовской регистрацией граждане Украины, которые подают во время таможенного контроля доверенности от литовских компаний, указанных в свидетельствах о регистрации и, соответственно, официально трудоустроены в таких литовских компаниях, также должны иметь:



- разрешение на официальное трудоустройство в Литве (выдано биржей труда Литовской Республики)

- зарегистрированный трудовой договор с литовской компанией, которая предоставила доверенность на пользование транспортным средством.



Учитывая вышеизложенное таможенный контроль транспортных средств личного пользования, ввозимые гражданами Украины из Литовской Республики, будет осуществляться Харьковской таможней ГФС с учетом положений письма МИД.