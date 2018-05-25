Харьков

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В центре Харькова меняют трубы

В центре Харькова меняют трубы
Бригады КП «Харьковводоканал» проводят замену участка водопровода по улице Космической.
В 2017 году был заменен участок водовода от проспекта Науки до улицы Космической, 25.

– Теперь бригады предприятия приступили к замене участка технически изношенного водовода диаметром 300 мм и длиной более 400 метров от улицы Космической, 25 до улицы Клочковской, 148-а. Работы проводятся методом санации с применением новых полиэтиленовых труб, срок эксплуатации которых более 50 лет, – рассказал начальник участка по перекладке и санации водопроводных сетей КП «Харьковводоканал» Нияз Ахмедов.

На время проведения ремонтных работ водоснабжение абонентов обеспеченно в полном объеме по временной схеме. Полностью завершить замену водовода планируется до 15 июня.

Также в планах предприятия на июнь осуществить замену технически изношенного участка водовода диаметром 500 мм по улице Клочковской.

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