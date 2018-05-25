В Харьковской области непривязанная водительница устроила погоню 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Девушку остановили в Лозовой Харьковской области за непристегнутый ремень безопасности.

24 мая во время патрулирования райцентра сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль Toyota, водитель которого не была пристегнута ремнем безопасности. Во время проверки документов 22-летняя женщина предоставила лишь водительское удостоверение, регистрационного документа на транспортное средство у нее не было. В ходе общения с работниками полиции нарушительница закрыла окно автомобиля и на большой скорости начала уезжать от полицейских.



Патрульные начали преследование, во время которого женщина проехала несколько перекрестков на красный свет. На проспекте Победы инспекторы догнали автомобиль и заблокировали его. Однако, пытаясь скрыться с места происшествия, нарушительница совершила наезд на служебную машину сотрудников полиции. 32-летний пассажир, который также был в салоне автомобиля, вышел из транспортного средства и начал крепко выражаться в адрес полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно. Установлено, что именно он является владельцем автомобиля.



После прохождения освидетельствования на состояние опьянения в местной больнице установлено, что женщина была трезвая, а вот ее пассажир – пьяный.



Сотрудники Лозовского отдела полиции составили в отношении нарушительницы пять админпротоколов, из них: два – по ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством, или которое не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами), один по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке), один по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и еще один – по ч.2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



В отношении 32-летнего пассажира составлено два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.