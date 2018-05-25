В Харькове стартовал любопытный проект: фото-факты

Акция, посвященная Дню семьи, стартовала в социальном центре «Семья» в Немышлянском районе. Поучаствовали и дети, и родители, и общественники, и полицейские. Это стало началом нового проекта, призванного объединить семьи и возродить семейные традиции, сообщили в горсовете
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На открытии праздника выступили детские творческие коллективы. После этого детей и взрослых пригласили на всевозможные игры и развлечения.
Представители полиции провели для детей в игровой форме урок, посвященный правилам дорожного движения. Во дворе возле центра «Семья» разместились различные активности – для детей провели мастер-классы по рисованию, игру в слова, в волейбол, в резиночки etc. Желающие смогли пообщаться со специально обученными собаками, которых привезли кинологи из «Центра обращения с животными», посмотреть выставку детских рисунков, посвященных семейным ценностям.
Как отметила старший инспектор по особым поручениям Управления патрульной полиции в Харьковской области Алла Старокожева, полицейские ежедневно сталкиваются с проблемами насилия в семьях. Только за сутки каждый из 60 экипажей, патрулирующих в Харькове, получает более 15 вызовов по поводу семейных ссор.
– Мы надеемся, что такие мероприятия помогут родителям вспомнить о своих детях, детям – научиться играть на улице, а не сидеть в планшетах и перед телевизорами. За неимением времени многие родители часто приходят домой и ругаются друг с другом, устраивают скандалы, и это видят дети. Мы хотим показать пример семьям, как можно весело и активно проводить вместе время, например, играя вместе с детьми в различные игры. Ведь для любого ребенка семья – это самое главное, его опора и защита, – подчеркнула Алла Старокожева.
Задача проекта – охватить как можно больше семей, живущих в разных районах Харькова, и привлечь их к таким семейным праздникам.
Одновременно аналогичные движения прошли на Салтовке и в Роганском жилмассиве.
И такие семейные мероприятия будут проходить в разных районах Харькова в течение всего лета.