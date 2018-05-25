В Харькове стартовал любопытный проект: фото-факты 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков фото: Харьковский горсовет 0 0

Игры и развлечения для детей и взрослых в рамках социального проекта «Семейные ценности – фундамент будущего» устроили в Немышлянском, Индустраильном и Киевском районах Харькова.