Харьков

  • 133
    •  / 

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Фасадная (ч/с) до 17:00 25.05.18 г.

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №8, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 1 (п. №3, стояк) до 17:00 25.05.18 г.; ул. Пушкинская, 26, ул. Омская (ч/с) до 20:00 25.05.18 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №9, стояк) до 20:00 25.05.18 г.

Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №8, стояк) до 20:00 25.05.18 г.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.18 г.

Шевченковский район:
ул. Тургеневская (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 5, 17, 19 до 18:00 25.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, проезд Роганский (ч/с), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк) до 20:00 25.05.18 г.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3061.89 грн
100 USD 2610.75 грн
10 RUB 4.2514 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи