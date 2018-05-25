Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Фасадная (ч/с) до 17:00 25.05.18 г.



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №8, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 1 (п. №3, стояк) до 17:00 25.05.18 г.; ул. Пушкинская, 26, ул. Омская (ч/с) до 20:00 25.05.18 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №9, стояк) до 20:00 25.05.18 г.



Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №8, стояк) до 20:00 25.05.18 г.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.18 г.



Шевченковский район:

ул. Тургеневская (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 5, 17, 19 до 18:00 25.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, проезд Роганский (ч/с), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк) до 20:00 25.05.18 г.