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Конгресс США одобрил выделение Украине 250 миллионов на вооружение в следующем году

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 миллионов на вооружение в следующем году
Палата представителей Конгресса США в четверг, 24 мая, одобрила выделение в 2019 году 250 млн долларов на оказание военной помощи Украине, включая поставки "оборонительных вооружений".
Соответствующую статью включили в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год. В частности, в соответствии с пояснительными материалами, проект предлагает "профинансировать запрос президента" (Дональда Трампа - ред.) по Украине, включая $ 250 млн на "летальные оборонительные средства".

Аналогичная статья расходов уже в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направления политики Минобороны США. Так, в 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, было выделено $ 200 млн.

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