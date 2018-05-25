Экономика

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ГФС ввела новый сервис для плательщиков НДС

ГФС ввела новый сервис для плательщиков НДС
Государственная фискальная служба ввела новый сервис для плательщиков НДС.
«Для плательщиков налога на добавленную стоимость ГФС введен новый электронный сервис - визуализация полной информации о налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей», - говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

Этот сервис создан с целью недопущения налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной.

Доступ к информации предоставлен в личном кабинете плательщика в разделе «ЕРНН».

 По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных в ней расчетов корректировки по таким параметрам: «Регистрационный номер»; «Признак документа (НН-0, РК-1)»; «Номер документа»; «Дата составления документа»; «Причина корректировки (РК)»; «Номер строки НН (номер строки НН, которая корректируется)»; «Номер строки в xml файле»; «Объем поставки без НДС»; «Количество (ПН, гр6)»; «Цена (ПН, гр.7)»; «Изменение количества (РК, гр.7)»; «Цена указана в гр. 8 РК»; «Изменение цены (РК гр.9)»; «Количество указано в гр.10 РК»; «Код товара согласно УКТ ВЭД (ПН/РК)»; «Код услуги согласно ДКПП (ПН/РК)»; «Признак импортируемого товара (ПН/РК)»; «Код ставки (ПН/РК)»; «Код единицы измерения (ПН/РК)»; «Название единицы измерения»; «Сводная НН/РК к сводной НН»; «Причина по которой не подлежит неоказанию получателю»; «Описание товара/услуги».

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