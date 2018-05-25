ГФС ввела новый сервис для плательщиков НДС 25 мая 2018 г. источник 0 0

Государственная фискальная служба ввела новый сервис для плательщиков НДС.

«Для плательщиков налога на добавленную стоимость ГФС введен новый электронный сервис - визуализация полной информации о налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей», - говорится в сообщении пресс-службы ГФС.



Этот сервис создан с целью недопущения налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной.



Доступ к информации предоставлен в личном кабинете плательщика в разделе «ЕРНН».



По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных в ней расчетов корректировки по таким параметрам: «Регистрационный номер»; «Признак документа (НН-0, РК-1)»; «Номер документа»; «Дата составления документа»; «Причина корректировки (РК)»; «Номер строки НН (номер строки НН, которая корректируется)»; «Номер строки в xml файле»; «Объем поставки без НДС»; «Количество (ПН, гр6)»; «Цена (ПН, гр.7)»; «Изменение количества (РК, гр.7)»; «Цена указана в гр. 8 РК»; «Изменение цены (РК гр.9)»; «Количество указано в гр.10 РК»; «Код товара согласно УКТ ВЭД (ПН/РК)»; «Код услуги согласно ДКПП (ПН/РК)»; «Признак импортируемого товара (ПН/РК)»; «Код ставки (ПН/РК)»; «Код единицы измерения (ПН/РК)»; «Название единицы измерения»; «Сводная НН/РК к сводной НН»; «Причина по которой не подлежит неоказанию получателю»; «Описание товара/услуги».