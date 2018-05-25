Украина

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В Украине безработных отцов обязали платить алименты

В Украине безработных отцов обязали платить алименты
Верховный Суд Украины разъяснил, что отец не может быть освобожден от уплаты алиментов на том основании, что он не работает и на его иждивении находится нетрудоспособная мать.
Такое постановление было вынесено 15 мая, сообщило издание «Юрлига».

Такое постановление было вынесено на основе рассмотрения дела, в котором отец ребенка (ответчик) не согласился с низшими судами, которые обязали его платить на содержание ребенка 2 тысячи гривен ежемесячно до совершеннолетия (мать просила 3 375 гривен).

Такая жалоба была мотивирована тем, что суды предыдущих инстанций не приняли во внимание то, что ответчик частично возражал против исковых требований в части определения размера алиментов, а также то, что он не имеет возможности выплачивать алименты на содержание ребенка в указанном размере, потому, что нигде не работает, его доход изменчив, и он постоянно помогает своей матери — пенсионерке, инвалиду II группы.

В суде отметили, что эти факты не являются достаточным основанием для уменьшения размера алиментов.

Верховный суд Украины счел не заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы в части определения размера алиментов поскольку ответчик не предоставил суду достаточных доказательств тяжелого материального положения.

«Тот факт, что он не работает и на его иждивении находится нетрудоспособная мать, не является достаточным основанием для уменьшения размера алиментов, а также не освобождает его от обязанности удерживать до достижения совершеннолетия ребенка, отцом которого он является, - указано в постановлении.

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