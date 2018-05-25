Культура

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Создатели «Симпсонов» выпустят мультик для взрослых

Создатели «Симпсонов» выпустят мультик для взрослых
Первый показ мультсериала, который получил название «Разочарование», запланирован на 17 августа.
Мультик стал первой работой Мэтта Грейнинга за последние 20 лет. Сюжет «Разочарования» рассказывает о жизни молодой принцессы Бин, которая много пьет, озлобленном эльфе Эльфо и собственном демоне Люси.

В сам проект войдет 10 серий и выйдет на стриминговом ресурсе Netflix. В прошлом году Грейнинг описывал свою работу, мультик рассказывает о чувствах и кончины, жизни и сексе. Также о том, как продолжать улыбаться и радоваться в мире, полном страданий и лжи.

В конце прошлого месяца мультфильму «Симпсоны» предрекли завершение своего существования на голубом экране из-за конфликта, который развернулся вокруг одного из персонажей – индийца Апу Нахасапимапетилона.

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