Создатели «Симпсонов» выпустят мультик для взрослых 25 мая 2018 г. источник 0 0

Первый показ мультсериала, который получил название «Разочарование», запланирован на 17 августа.

Мультик стал первой работой Мэтта Грейнинга за последние 20 лет. Сюжет «Разочарования» рассказывает о жизни молодой принцессы Бин, которая много пьет, озлобленном эльфе Эльфо и собственном демоне Люси.



В сам проект войдет 10 серий и выйдет на стриминговом ресурсе Netflix. В прошлом году Грейнинг описывал свою работу, мультик рассказывает о чувствах и кончины, жизни и сексе. Также о том, как продолжать улыбаться и радоваться в мире, полном страданий и лжи.



В конце прошлого месяца мультфильму «Симпсоны» предрекли завершение своего существования на голубом экране из-за конфликта, который развернулся вокруг одного из персонажей – индийца Апу Нахасапимапетилона.