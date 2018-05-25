КНДР выразила готовность провести саммит с США в любое время 25 мая 2018 г. источник 0 0

В КНДР сочли решение президента США Дональда Трампа отменить американо-северокорейский саммит неожиданным и сообщили о том, что желание Пхеньяна работать на достижение мира сохраняется.

Как заявил замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван, КНДР готова к проведению саммита с США в любое время, отмечает агентство.



"Наше стремление и желание сделать все возможное для мира и стабильности на Корейском полуострове и человечества остаются неизменными, - приводит агентство слова Ким Ке Гвана. - Мы готовы провести переговоры в любое время и использовать любые способы решения проблем".



Напомним, в четверг, 24 мая, Дональд Трамп отменил переговоры с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня, назвав причиной резкие заявления со стороны КНДР. При этом Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в будущем.



В течение мая Вашингтон и Пхеньян не исключали срыва переговоров. Так, негативную реакцию со стороны КНДР вызывали военные учения США и Южной Кореи у берегов Корейского полуострова. Утром 24 мая замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вовсе пригрозила США ядерным противостоянием.



Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Reuters, что на решение об отмене саммита повлияли не только слова Чхве Сон Хи, но и то, что КНДР за последние недели прекратила прямые контакты с США и нарушила ряд обещаний. По его словам, северокорейские чиновники не приехали в Сингапур для обсуждения хода подготовки саммита, хотя их там ждали коллеги из США.