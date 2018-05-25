Ryanair обнародовал средний тариф в 2018 году 25 мая 2018 г. источник 0 0

Средний тариф Ryanair по итогам 2018 финансового года, который завершился 31 марта, составил 39,4 евро.

Как говорится в итоговом отчете авиакомпании, по сравнению с прошлым финансовым годом этот показатель снизился на 3%. В компании прогнозируют, что в нынешнем году на рынке Евросоюза продолжится рост провозных емкостей, что повлечет за собой дальнейшее сокращение тарифов.



В 2018 финансовом году Ryanair увеличил перевозки пассажиров на 9% до 130,3 млн. человек. Наибольший рост отмечен лоукостером в Германии, Италии и Испании.



Годовой оборот компания зафиксировал на уровне 7,151 млрд. евро, что на 8% больше по сравнению с 2017 финансовым годом.



Более 2 млрд евро Ryanair получил за счет продажи различных дополнительных сервисов, в результате чего доля дохода от таких услуг достигла 28% от общей выручки.



Чистая маржа в 2018 финансовом году составила 20%, а размер чистой прибыли после выплаты налогов достиг 1,45 млрд. евро, что на 10% превысило показатель 2017 финансового года.