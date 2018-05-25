Почему людям нравится грустная музыка 25 мая 2018 г. источник 0 0

Подобные мелодии, как ни странно, вызывают положительные эмоции.

Аи Каваками, представляющий исследовательскую группу, рассказал о том, как проведенные опыты помогли установить всю специфику данного явления.



Каваками вместе с коллегами опросили более 40 волонтеров, среди которых были, как профессиональные музыканты, так и те люди, которые далеки от музыки. Им было предложено прослушать грустную композицию, которая чередовалась с несколькими минутами веселой музыки. Каждый участник должен был назвать ряд ключевых слов, которые максимально могли бы охарактеризовать появившиеся эмоции.



В качестве грустной музыки выбрали отрывок из произведения Глинки и этюд Блуменфельда. Веселую мелодию взяли из Allegro de Concierto Гранадоса. Исследователи смогли установить, что грустные мелодии вызывают несколько негативные эмоции из-за того, что окружающий мир сразу воспринимается в более трагичном цвете, менее романтичным и веселым, чем он есть на самом деле.



Любое эмоциональное напряжение воспринимает, как неприятное чувство, но ведь если бы печальная музыка вызывала только негативные ощущения, разве бы кто-нибудь слушал ее? То, что называется в музыке грустью, на самом деле включает в себя и романтику и печаль.



Вне зависимости от музыкального опыта, слушатель связывает появляющиеся чувства с прослушиванием определённой мелодии. Именно поэтому подобная музыка и воспринимается сквозь призму позитива.