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Почему людям нравится грустная музыка

Почему людям нравится грустная музыка
Подобные мелодии, как ни странно, вызывают положительные эмоции.
Аи Каваками, представляющий исследовательскую группу, рассказал о том, как проведенные опыты помогли установить всю специфику данного явления.

Каваками вместе с коллегами опросили более 40 волонтеров, среди которых были, как профессиональные музыканты, так и те люди, которые далеки от музыки. Им было предложено прослушать грустную композицию, которая чередовалась с несколькими минутами веселой музыки. Каждый участник должен был назвать ряд ключевых слов, которые максимально могли бы охарактеризовать появившиеся эмоции.

В качестве грустной музыки выбрали отрывок из произведения Глинки и этюд Блуменфельда. Веселую мелодию взяли из Allegro de Concierto Гранадоса. Исследователи смогли установить, что грустные мелодии вызывают несколько негативные эмоции из-за того, что окружающий мир сразу воспринимается в более трагичном цвете, менее романтичным и веселым, чем он есть на самом деле.

Любое эмоциональное напряжение воспринимает, как неприятное чувство, но ведь если бы печальная музыка вызывала только негативные ощущения, разве бы кто-нибудь слушал ее? То, что называется в музыке грустью, на самом деле включает в себя и романтику и печаль.

Вне зависимости от музыкального опыта, слушатель связывает появляющиеся чувства с прослушиванием определённой мелодии. Именно поэтому подобная музыка и воспринимается сквозь призму позитива.

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