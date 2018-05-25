Общество

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В Харькове будущие офицеры-медики приняли военную присягу

В Харькове будущие офицеры-медики приняли военную присягу
В торжественном мероприятии участвовали около 140 выпускников кафедры медицины катастроф и военной медицины Харьковского национального медицинского университета.
Накануне студенты ХНМУ, Харьковского национального университета имени Василия Каразина и Национальной фармацевтической академии успешно завершили 4,5-летний курс специальной подготовки по нескольким направлениям.

«В начале мая этого года наши воспитанники усовершенствовали практические знания на военно-учебных сборах, которые проходили на базе Военного института танковых войск НТУ «ХПИ». Позже они сдали выпускные экзамены и тем самым доказали свою готовность в будущем называться офицером медицинской службы запаса», – отметил начальник кафедры медицины катастроф и военной медицины ХНМУ полковник медицинской службы Сергей Демяник.

Выпускников военной кафедры со значительным событием поздравил первый проректор по научно-педагогической работе ХНМУ Валерий Капустник.

«Сегодня настоящий праздник для 3-х харьковских вузов, где учатся ребята и девушки, которые решили освоить профессию офицера-медика. Патриотизм и гордость за Украину, которые они просто излучают, передается другим студентам. От имени преподавателей и старших наставников желаю новоиспеченным защитникам Украины смело двигаться дальше по пути профессионализма и не отвлекаться на трудности», - сказал Валерий Капустник.

Обеспечивали торжественный момент принесения военной присяги курсанты Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» и духовой оркестр Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Справка
В настоящее время в Харьковском национальном медицинском университете проводится работа по отбору студентов для обучения на первом курсе кафедры медицины катастроф и военной медицины, которое начнется с 1 сентября 2018 года. Планируется, что около 120 юношей и девушек станут на путь получения профессии военного медика.

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