Харьков впервые представили на туристической выставке в Китае 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Официальная делегация Харьковского горсовета впервые принимает участие в Международной туристической выставке, которая проходит 25-27 мая в городе Цзинань (Китай).

