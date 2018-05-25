В Украине пересмотрят цены и увеличат субсидии на покупку населением угля 25 мая 2018 г. источник 0 0

Министерство социальной политики планирует с 1 октября 2018 года пересмотреть и увеличить финансирование на выплату субсидий, которые частично покрывают стоимость закупку населением твердого топлива (угля) вместо дорогого природного газа.

«Мы планируем с начала нового отопительного сезона, с 1 октября, пересмотреть цену и увеличить финансирование на закупку твердого топлива нашими гражданами», - заявил министр соцполитики Андрей Рева, комментируя заявление депутатов о том, что многие граждане, которые проживают не в газифицированных регионах, вынуждены каждое лето покупать уголь (по цене 6000 грн за тонну, тогда как субсидия компенсирует лишь 2300 грн за тонну) для использования его в качестве топлива зимой.



По словам Ревы, государство считает целесообразным субсидирование закупки твердого топлива, поскольку потребление угля снижает потребление дорогого газа.



«Расчеты по видам топлива взаимосвязаны: чем больше люди покупают твердого топлива, тем меньше они используют природного газа», - заявил министр.



Министр не озвучил новые цены на уголь и объем субсидирования его закупки.