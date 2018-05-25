Украина

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В Украине пересмотрят цены и увеличат субсидии на покупку населением угля

В Украине пересмотрят цены и увеличат субсидии на покупку населением угля
Министерство социальной политики планирует с 1 октября 2018 года пересмотреть и увеличить финансирование на выплату субсидий, которые частично покрывают стоимость закупку населением твердого топлива (угля) вместо дорогого природного газа.
«Мы планируем с начала нового отопительного сезона, с 1 октября, пересмотреть цену и увеличить финансирование на закупку твердого топлива нашими гражданами», - заявил министр соцполитики Андрей Рева, комментируя заявление депутатов о том, что многие граждане, которые проживают не в газифицированных регионах, вынуждены каждое лето покупать уголь (по цене 6000 грн за тонну, тогда как субсидия компенсирует лишь 2300 грн за тонну) для использования его в качестве топлива зимой.

По словам Ревы, государство считает целесообразным субсидирование закупки твердого топлива, поскольку потребление угля снижает потребление дорогого газа.

«Расчеты по видам топлива взаимосвязаны: чем больше люди покупают твердого топлива, тем меньше они используют природного газа», - заявил министр.

Министр не озвучил новые цены на уголь и объем субсидирования его закупки.

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