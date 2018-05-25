Харьков

  • 159
    •  / 

Харьковский суд удовлетворил иск прокуратуры о нарушении договора аренды земли

Харьковский суд удовлетворил иск прокуратуры о нарушении договора аренды земли
Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по иску Харьковской местной прокуратуры №5 к одной из строительных фирм г. Харькова о взыскании более 250 тыс грн за ненадлежащее исполнение условий договора аренды земли.
Между Харьковским городским советом и строительной фирмой был заключен договор аренды земли. Согласно условиям договора передавался в срочное платное пользование земельный участок несельскохозяйственного назначения (земли жилой общественной застройки), расположенный по ул. Ньютона, общей площадью более 2 га.

Нормативная денежная оценка земельного участка в соответствии с выпиской из технической документации с учетом коэффициентов индексаций за 2014, 2015 года составила более 19 млн грн.

«Как установлено судом ответчик имеет задолженность за период с августа 2017 по декабрь 2017 в размере более 250 тыс грн. Согласно ст. 24 Закона Украины «Об аренде земли» арендодатель вправе требовать от арендатора своевременного внесения арендной платы»,– объяснили в пресс-службе суда.

Таким образом суд признает ответчика просрочившим оплату арендной платы по договору аренды земли, а исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3061.89 грн
100 USD 2610.75 грн
10 RUB 4.2514 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи