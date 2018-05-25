Харьковский суд удовлетворил иск прокуратуры о нарушении договора аренды земли 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по иску Харьковской местной прокуратуры №5 к одной из строительных фирм г. Харькова о взыскании более 250 тыс грн за ненадлежащее исполнение условий договора аренды земли.

Между Харьковским городским советом и строительной фирмой был заключен договор аренды земли. Согласно условиям договора передавался в срочное платное пользование земельный участок несельскохозяйственного назначения (земли жилой общественной застройки), расположенный по ул. Ньютона, общей площадью более 2 га.



Нормативная денежная оценка земельного участка в соответствии с выпиской из технической документации с учетом коэффициентов индексаций за 2014, 2015 года составила более 19 млн грн.



«Как установлено судом ответчик имеет задолженность за период с августа 2017 по декабрь 2017 в размере более 250 тыс грн. Согласно ст. 24 Закона Украины «Об аренде земли» арендодатель вправе требовать от арендатора своевременного внесения арендной платы»,– объяснили в пресс-службе суда.



Таким образом суд признает ответчика просрочившим оплату арендной платы по договору аренды земли, а исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.