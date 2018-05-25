Известный актер Олег Ефремов мог стать матерым вором

«Твой дом – тюрьма!», «Кто свидетель? – Я. А что случилось?», «Ты вообще живешь на свете по доверенности!», «Машина на имя жены, дача - на мое, ничего у тебя нет. Ты голодранец!».

Эти бессмертные цитаты из любимого фильма нескольких поколений «Берегись автомобиля». Одну из главных ролей в фильме – следователя – талантливо сыграл Олег Ефремов. Ещё в юности он решил для себя, что станет актером театра. Но судьба могла сложиться иначе – подростком Олег мог стать вором.Отец Олега Ефремова работал замначальника планово-финансового отдела лагерей, составлял сметы для строительства воркутинского железнодорожного полотна. А строили его заключённые. С ними-то и завёл дружбу Олег. Друзья-строители были осуждены за воровство, вот только прощаться со своим ремеслом не собирались, и подбивали юного Олега принять участие в их деле. Вскоре у него появилось прозвище – «Лисья мордочка». Узнав об увлечении сына, отец оставил работу и перевез семью в столицу. Именно здесь Олег Ефремов и начал карьеру артиста – поступил в школу-студию Московского художественного академического театра (МХАТ). «Я буду главным режиссером МХАТа!» – одна из первых дневниковых записей Ефремова. Кто бы мог подумать, что эти слова окажутся пророческими!В 1956 году Ефремов создал театр «Современник». Ставя пьесы, он продолжал карьеру актера. Бесконечные съемки и репетиции поглотили его полностью. Игра в кино, по его собственному признанию, была для него отдыхом. Зрители полюбили артиста за роли в фильмах «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Гори, гори, моя звезда». На экране его привыкли видеть серьезным и целеустремленным персонажем, а потому перед съемками фильма «Берегись автомобиля» актер, решив сломать привычное уже для зрителей ампула, пробовался на роль Юрия Деточкина, но получил роль следователя Подберезовикова.В 1970-м году, когда-то написанное в дневнике молодого артиста, все-таки сбывается. Его приглашают возглавить МХАт, которому он отдает еще полжизни.24 мая 2000 года около двух часов дня, у его сына, Михаила Ефремова, остановились часы. Приблизительно в это время не стало его отца…посвятит эфир памяти великого актера Олега Ефремова. Телеканал покажет документальный проект о выдающемся артисте и лучшие фильмы с его участием.В 6:00 смотрите на «Интере» документальный проект «Кумиры. Олег Ефремов».В 9:00 – двухсерийная мелодрама режиссера Геннадия Иванова «Было у отца три сына». В главных ролях – Олег Ефремов и Ада Роговцева.В 11:40 – мелодрама «Еще раз про любовь».В 13:40 – мелодрама «Три тополя на Плющихе».В 15:15 – комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».