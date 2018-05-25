Харьков

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В Харькове вскоре появился граффити с портретом Кузьмы Скрябина

В Харькове вскоре появился граффити с портретом Кузьмы Скрябина
Открытие мурала, посвященного музыканту Кузьме Скрябину, состоится в Харькове 29 мая.
Художники из творческой группы Kailas-V завершают работу на торце дома по ул. Рымарской, 23-а, возле Харьковской филармонии.

Как сообщила директор творческой группы Яна Волк, граффити создают по фотографии музыканта, которую сделали в Харькове. Дом возле филармонии выбрали неслучайно – Андрей Кузьменко выступал с оркестром филармонии.

– Фотография очень хорошо передает характер. Мы сделали набросок в понедельник ночью, в среду приступили к выполнению, за два дня сделали основную работу. Сейчас осталось доработать мелкие детали, и во вторник состоится открытие. Для работы уже использовали около 200 баллончиков краски, – рассказала Яна Волк.

Открытие состоится в 10:00 в рамках II Фестиваля граффити Kharkiv Mural Fеst. Это будет вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал – в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по пр. Независимости, 17. В планах города – пригласить в Харькове еще несколько авторов с мировым именем.

В прошлом году в рамках первого Kharkiv Mural Fеst польский художник Мариуш Варас (M-City) из Гдыни выполнил мурал на здании техникума по ул. Плехановской, и эта работа вошла в международный список лучших произведений уличного искусства 2017 года, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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