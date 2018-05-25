Технологии

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В Харькове разрабатывают перспективный танк

В Харькове разрабатывают перспективный танк
ГП «Харьковское КБ по машиностроинию» ведет работы по созданию перспективного танка нового поколения.
Комплексная работа, которая предусматривает проектирование абсолютно новой машины, разделена на отдельные этапы.

Предусмотрено создание моторно-трансмиссионного отделения, разработку новых систем вооружения, защиты и системы управления огнем, а также автоматизацию большинства процессов для сокращения количества членов экипажа из трех человек, до двух.

Как отметили разработчики, создание танка продлится несколько лет. Проведена предварительная разработку построения моторно-трансмиссионного отделения и расчеты основных параметров двигателя, изготавливаются опытные образцы трансмиссии.

Новый двигатель должен получить мощность около 1 500 л.с, возможность работать на различных видах топлива и их смесях и способность работать при кричных температурах и в сложных климатических условиях. Он должен иметь компактные размеры, модульность конструкции и возможность применения как в заднеприводной, так и в переднеприводной компоновке. Благодаря этому, двигатель может быть использован и при создании новых образцов тяжелой гусеничной техники, которая должна поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах, сообщили в ГК «Укроборонпром».

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