В Харькове разрабатывают перспективный танк 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

ГП «Харьковское КБ по машиностроинию» ведет работы по созданию перспективного танка нового поколения.

Комплексная работа, которая предусматривает проектирование абсолютно новой машины, разделена на отдельные этапы.



Предусмотрено создание моторно-трансмиссионного отделения, разработку новых систем вооружения, защиты и системы управления огнем, а также автоматизацию большинства процессов для сокращения количества членов экипажа из трех человек, до двух.



Как отметили разработчики, создание танка продлится несколько лет. Проведена предварительная разработку построения моторно-трансмиссионного отделения и расчеты основных параметров двигателя, изготавливаются опытные образцы трансмиссии.



Новый двигатель должен получить мощность около 1 500 л.с, возможность работать на различных видах топлива и их смесях и способность работать при кричных температурах и в сложных климатических условиях. Он должен иметь компактные размеры, модульность конструкции и возможность применения как в заднеприводной, так и в переднеприводной компоновке. Благодаря этому, двигатель может быть использован и при создании новых образцов тяжелой гусеничной техники, которая должна поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах, сообщили в ГК «Укроборонпром».