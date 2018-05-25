Украина проведет трехсторонние переговоры Украина-Россия-ЕС по транзиту газа 25 мая 2018 г. источник 0 0

Правительство Украины достигло договоренности о трехсторонних переговоров относительно транзита газа потребителям в ЕС.

«Мы договорились о трехсторонних переговоров в формате ЕС – Украина – Россия по вопросам транзита газа. Позиция Украины будет ответственной и твердой», – сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.



По его словам, использование украинской ГТС является надежной альтернативой проекту Северный поток-2, который представляет собой часть политического проекта и угрозу энергетической безопасности Европы.



«Стороны договорились согласовывать позиции по использованию ГТС - на взаимовыгодных условиях», – отмечается в сообщении.