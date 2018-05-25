Погода в Харькове на выходных 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Теплая погода без осадков ожидается в Харькове на выходных 26, 27 и 28 мая.

26 мая: весь день ясная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом в восточный, 6–7 м/сек. Температура по области: ночью 13–16º тепла, днем 18–21º выше нуля; по городу: ночью 15–16º тепла, днем 19–20º выше нуля.



27 мая: до самого вечера безоблачно, осадков не предвидится. Ветер восточный, к вечеру – северо-восточный, 3–4 м/сек. Температура по области: ночью 10–13º тепла, днем 16–21º выше нуля; по городу: ночью 11–12º тепла, днем 20–21º выше нуля.



28 мая: переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха ночью: 8-13º, днем 19-24º.