Властные кабинеты превратились в палубу «Титаника» 25 мая 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул потребовал немедленной отставки Кабмина и соответствующей оценки работы премьера и его команды.

«Обратный отсчет. До выборов осталось 10 месяцев. Представители власти панически пытаются сменить политический окрас и партийные флаги, – написал оппозиционер на своей странице в Facebook. – Они надеются, что люди забудут, кто повышал тарифы, уничтожал промышленность, лишал гарантированной государством помощи стариков, инвалидов и одиноких матерей. Люди не забудут! Не простят разрушения страны и унижения ее граждан. Каждый представитель власти получит по заслугам».



Пор словам Александра Вилкула, «коридоры и кабинеты Кабмина и Верховной Рады превратились в палубу «Титаника».



«Бывшие партнеры строят козни друг другу и поливают «соратников» грязью. Готовы на любую ложь, на любую подлость, чтобы их не смыло волной новых выборов и не пришлось отвечать за содеянное», – пишет политик.