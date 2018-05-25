Политика

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Властные кабинеты превратились в палубу «Титаника»

Властные кабинеты превратились в палубу «Титаника»
Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул потребовал немедленной отставки Кабмина и соответствующей оценки работы премьера и его команды.
«Обратный отсчет. До выборов осталось 10 месяцев. Представители власти панически пытаются сменить политический окрас и партийные флаги, – написал оппозиционер на своей странице в Facebook. – Они надеются, что люди забудут, кто повышал тарифы, уничтожал промышленность, лишал гарантированной государством помощи стариков, инвалидов и одиноких матерей. Люди не забудут! Не простят разрушения страны и унижения ее граждан. Каждый представитель власти получит по заслугам».

Пор словам Александра Вилкула, «коридоры и кабинеты Кабмина и Верховной Рады превратились в палубу «Титаника».

«Бывшие партнеры строят козни друг другу и поливают «соратников» грязью. Готовы на любую ложь, на любую подлость, чтобы их не смыло волной новых выборов и не пришлось отвечать за содеянное», – пишет политик.

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