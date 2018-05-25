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Юрий Луценко внес в ВР представление на двух нардепов из Оппоблока

Юрий Луценко внес в ВР представление на двух нардепов из Оппоблока
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
Как сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхоз назначения, а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Кроме того, бывший председатель ОГА якобы издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности компании АРТ ЛЕНД, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Что касается Колесникова, то по версии следствия, когда он был главой Агентства госимущества, из-за его действий стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

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