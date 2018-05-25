В школах прозвенел последний звонок

25 мая во всех школах Украины прозвенел последний в 2018-м учебном году звонок.
В Украине праздник последнего звонка-2018 проходит в виде всеобщей школьной линейки, которую посещают родители учеников, а учителя дают напутственные слова выпускникам. В этом году последний школьный звонок прозвучал для 185 508 выпускников 11 классов.
Впереди у девятиклассников - сдача Государственной итоговой аттестации, а выпускников школ ждут ВНО по разным предметам. Для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались более 335 тысяч человек.
ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня. А уже после состоится долгожданный выпускной-2018, который в общеобразовательных учреждениях Украины состоится 23 июня.