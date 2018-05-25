Здоровье

  • 105
    •  / 

Чем полезен лишний вес

Чем полезен лишний вес
У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей,нормальной комплекции.
К такому выводу пришли датские ученые, пишет The Independent.

Исследователи основывались на данных более 35 тыс. пациентов, госпитализированных для срочной медицинской процедуры с 2011 по 2015 год. Они рассмотрели случаи смерти в течение 90 дней после выписки и сделали вывод, что у полных пациентов шансы умереть на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. А у страдающих ожирением цифра достигла 50%. Эта тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких, как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.

Ученые объяснили возможные причины таких результатов: у людей с лишним весом есть большие запасы энергии, которые могут быть полезны при обострениях.

Также ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может способствовать быстрому восстановлению организма.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3061.89 грн
100 USD 2610.75 грн
10 RUB 4.2514 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи