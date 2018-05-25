Чем полезен лишний вес 25 мая 2018 г. источник 0 0

У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей,нормальной комплекции.

К такому выводу пришли датские ученые, пишет The Independent.



Исследователи основывались на данных более 35 тыс. пациентов, госпитализированных для срочной медицинской процедуры с 2011 по 2015 год. Они рассмотрели случаи смерти в течение 90 дней после выписки и сделали вывод, что у полных пациентов шансы умереть на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. А у страдающих ожирением цифра достигла 50%. Эта тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких, как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.



Ученые объяснили возможные причины таких результатов: у людей с лишним весом есть большие запасы энергии, которые могут быть полезны при обострениях.



Также ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может способствовать быстрому восстановлению организма.