Нацбанк закрыл почти сто банков 25 мая 2018 г. источник 0 0

На заседании Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая, президент Петр Порошенко заявил о закрытии 98 «больных» банков.

Он назвал очищение банковского сектора одной из самых сложных реформ в Украине.



«Одной из самых сложных и самых болезненных реформ стали очистки и оздоровление банковского сектора. И я хочу поблагодарить команду Национального банка за и решительность для того, чтобы закрыть 98 «больных» банков, не имевших шансов на жизнь и имевших до 90-95% кредитов, которые не обслуживались», - отметил глава государства.



По его словам, «это чрезвычайно тяжелая операция, где боль не преодолевается даже экстремальными дозами анестетиков, менеджмент, причастный к этой реформе, заплатил за нее очень высокую политическую цену. В первом квартале этого года мы имеем объективные цифры: банки получили чистую прибыль почти 9 млрд грн. Это в три раза превышает показатель за аналогичный период в прошлом году», - заметил президент.



Президент уточнил, что 39 из 82 устойчивых и платежеспособных банков, которые продолжают функционировать, являются банками с иностранным капиталом, а 20 учреждений - со стопроцентным иностранным капиталом. Также он заявил, что вышеупомянутые банки возобновляют кредитование экономики.