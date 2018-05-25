Экономика

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Нацбанк закрыл почти сто банков

Нацбанк закрыл почти сто банков
На заседании Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая, президент Петр Порошенко заявил о закрытии 98 «больных» банков.
Он назвал очищение банковского сектора одной из самых сложных реформ в Украине.

 «Одной из самых сложных и самых болезненных реформ стали очистки и оздоровление банковского сектора. И я хочу поблагодарить команду Национального банка за и решительность для того, чтобы закрыть 98 «больных» банков, не имевших шансов на жизнь и имевших до 90-95% кредитов, которые не обслуживались», -  отметил глава государства.

По его словам, «это чрезвычайно тяжелая операция, где боль не преодолевается даже экстремальными дозами анестетиков, менеджмент, причастный к этой реформе, заплатил за нее очень высокую политическую цену. В первом квартале этого года мы имеем объективные цифры: банки получили чистую прибыль почти 9 млрд грн. Это в три раза превышает показатель за аналогичный период в прошлом году», - заметил президент.

Президент уточнил, что 39 из 82 устойчивых и платежеспособных банков, которые продолжают функционировать, являются банками с иностранным капиталом, а 20 учреждений - со стопроцентным иностранным капиталом. Также он заявил, что вышеупомянутые банки возобновляют кредитование экономики.

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