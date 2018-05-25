Нидерланды: наказание РФ за сбитие МН17 будут осуществлять отдельно от преследования виновных лиц

В правительстве Королевства Нидерландов отмечают, что привлечение Российской Федерации как государства к ответственности за сбитие малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17 будет осуществляться отдельно от уголовного преследования виновных лиц в совершении этого преступления.

Как сообщает правительство Нидерландов на своем официальном сайте, государственная ответственность наступает тогда, когда государства нарушают положения международного права. В частности, в этой связи страна может потом нести ответственность за нарушение одного или нескольких из этих положений. В этой связи Нидерланды и Австралия решили избрать юридический путь, чтобы привлечь виновных к ответственности."Обе страны обвиняют Россию в сбитии самолета рейса MH17", - говорится в сообщении."Привлечение страны к ответственности является сложным правовым процессом, существует несколько способов, чтобы это сделать. Нидерланды и Австралия сегодня обратились к России вступить в переговоры, направленные на нахождение решения, которое бы позволило обеспечить справедливость в связи с огромными страданиями и ущербом, причиненным сбитием MH17. Вероятным следующим шагом является представление дела в международный суд или организацию для вынесения ими приговора", - отмечается в заявлении."Привлечение России к ответственности за ее участие в сбитии самолета MH17 на основе международного права является порядком действий, которые будут осуществляться отдельно от уголовного расследования и любого преследования и суда над виновными в совершении сбития рейса MH17", - отмечают в правительстве Нидерландов.Также сказано, что государственная прокуратура Нидерландов будет принимать решение о том, когда именно определенные лица будут определены в качестве подозреваемых и когда им будут предъявлены подозрения."Мы призываем Россию признать ее вину и в полной мере взаимодействовать с процессом для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.