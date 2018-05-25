Украина

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В системе выдачи биометрических паспортов произошел сбой

В системе выдачи биометрических паспортов произошел сбой
В работе системы оформления биометрических документов Украины возникли проблемы, однако специалисты уже работают над их устранением.
"Временные осложнения с работой системы оформления биометрических документов. Из-за выхода из строя сетевого оборудования подразделения, которые оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с центральной базой данных миграционной службы", - сообщает Государственная миграционная служба.

В ГМС заверили, что инженеры активно работают над решением проблемы. По их прогнозам, работа системы будет восстановлена "в ближайшее время".

Сбой работе оборудования произошел вечером 24 мая, прием документов и выдача готовых паспортов приостановлены во всех подразделениях в Украине.

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